صفقة "باهظة الثمن" أمام تويتر و"ساوند كلاود" الهدف

تعتزم "تويتر" الاستحواذ على خدمة مشاركة الصوتيات ساوند كلاود SoundCloud، حسب ما أفاد موقع ريكود Re/Code الاثنين.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن "تويتر" تخطط لشراء شركة "ساوند كلاود" التي تتخذ من العاصمة الألمانية، برلين مقراً لها، والتي توفر خدمة رفع ومشاركة المقاطع الصوتية للجميع، فضلاً عن إمكانية التعليق والتفاعل مع المحتوى الصوتي الموجود على الخدمة.

ويرى المراقبون أنه في حال صحّت هذه الأنباء، فستكون عملية الاستحواذ هذه خطوة كبيرة من قبل "تويتر" التي كشفت نتائجها المالية الأخيرة تباطؤاً في زيادة عدد المستخدمين النشطين.

وعن الأسباب وراء رغبة "تويتر" في الاستحواذ على ساوند كلاود، حصرها المراقبون بسببين اثنين: الأول هو محاولة شبكة التدوين المصغر العودة بقوة إلى سوق صناعة الموسيقى، وهي التي حاولت سابقًا ذلك من خلال تطبيق ميوزيك Music الذي لم يحقق النجاح المطلوب ما اضطر تويتر لإغلاقه في شهر مارس الماضي. والسبب الثاني يتلخص في كون ساوند كلاود تملك حوالي 250 مليون مستخدم نشط ما قد يساعد "تويتر" في زيادة عدد مستخدميها، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها، حيث تحقق الأولى إيرادات جيدة عن طريق ميزة الاشتراكات المدفوعة التي توفر للمستخدم مزايا إضافية مقارنة بالحسابات المجانية.

ومن المتوقع أن تكون صفقة استحواذ "تويتر" على ساوند كلاود في حال تمت، باهظة الثمن مقارنة بصفقات "تويتر" السابقة، حيث تقدر قيمة شركة ساوند كلاود بـ700 مليون دولار. وأقصى ما دفعته "تويتر" كان 350 مليون دولار مقابل الاستحواذ على شبكة الإعلانات مو بوب MoPub العام الماضي.