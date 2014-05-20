"فيسبوك" تتيح ميزة "أدليت بصوتي" لمزيد من المستخدمين

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الاثنين، أنها تعتزم توفير ميزة "أدليت بصوتي" I’m a Voter في أنحاء العالم من أجل سلسلة من الانتخابات التي ستجري هذا العام.

وكانت "فيسبوك" قد أتاحت هذه الميزة للأميركيين أثناء انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية في شهر نوفمبر 2012، حيث ضغط على زر "أدليت بصوتي" على موقعها أكثر من 9 ملايين مستخدم، وذلك ليخبروا أصدقاءهم على الشبكة أنهم قد شاركوا في الانتخابات.

كما قامت الشركة بإتاحة هذه الميزة للناخبين في الهند عندما اختارت رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودي في عملية التصويت التي أجريت على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وقالت "فيسبوك" إن أكثر من 4 ملايين ناخب هندي استخدموا زر "أدليت بصوتي" أثناء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ويبدو أن هذه الجهود لدمج خدماتها في الحياة اليومية للناس بأنحاء العالم من قبل "فيسبوك" تأتي في إطار سعيها لزيادة عدد المستخدمين، خاصة في الأسواق الناشئة.

وتعتزم "فيسبوك" إظهار هذا الزر للناخبين الأسبوع القادم في انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الكولومبية ولمواطني كوريا الجنوبية وإندونيسيا والسويد واسكتلندا ونيوزيلندا والبرازيل في وقت لاحق من هذا العام.

كما سيظهر ثانية للناخبين الأميركيين أثناء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم، فمن خلال الضغط على الزر تعلم شبكة أصدقاء المستخدم أنه أدلى بصوته، لكن لا تعرف لمن أعطى صوته.

وعند طرح هذه الميزة بأنحاء العالم قالت "فيسبوك" إن نحو 400 مليون شخص سيرون الرسالة عبر صفحة الأخبار هذا العام، أي أكثر من ثلث مستخدميها النشطاء تقريباً البالغ عددهم 1.28 مليار.