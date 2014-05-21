إعلانات مصورة على "فيسبوك" تستهدف 5 دول جديدة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" أنه سينشر خدمته الجديدة لإعلانات الفيديو في بريطانيا والبرازيل وخمس دول أخرى، بما يسمح للمعلنين بعرض نقاط تشبه التلفزيون أمام مستخدمي الموقع في تلك الدول.

ويمثل هذا الإجراء تعزيزاً مهماً لواحد من أكثر المنتجات الإعلانية الجديدة لفيسبوك جذباً للمتابعة عن كثب، والذي يعتقد المحللون أنه يمكن أن يساعد الشركة على الفوز بشريحة أكبر من إيرادات الإعلانات.

وتظهر إعلانات الفيديو التي تبلغ مدتها 15 ثانية في تحديثات الأخبار عند المستخدمين، وتعمل بصورة آلية من دون سماع صوت حتى الضغط عليها. وبدأت شركة فيسبوك بيع الإعلانات في الولايات المتحدة في مارس لمجموعة صغيرة من شركات التسويق، وقالت إن أداء المجموعة الأولية من إعلانات الفيديو في الولايات المتحدة كان قوياً، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل.

ومثلما فعلت الشركة في الولايات المتحدة فهي تعتزم التحرك بحذر في نشر إعلانات الفيديو التي تعمل تلقائياً في أسواقها بالخارج لتجنب ازعاج المستخدمين. وستعمل الشركة مبدئياً مع مجموعة محدودة من المعلنين في فرنسا وألمانيا والبرازيل واليابان وكندا وأستراليا وبريطانيا اعتباراً من الشهر المقبل. ويجب أن يجتاز كل إعلان اختباراً للجودة تجريه فيسبوك بالتعاون مع شركة ايس ميتريكس لتحليلات الفيديو.