تسريبات عن هاتف One M8 Prime المقاوم للماء

يبدو أن استراتيجية إطلاق هاتف قوي ومن ثم تدعيمه بعدة إصدارات متنوعة التي تنتهجها HTC تؤتي ثمارها، وبحسب الشائعات فإن الشركة التايوانية تعمل على إطلاق نسخة محسنة بحجم أكبر وأسرع من هاتف One M8 الجديد الذي أطلقته في مارس الماضي.

وبحسب التسريبات، فإن الجهاز الجديد سيحمل الاسم One M8 Prime وسيأتي بقياس شاشة 5.5 بوصة بدقة QHD بكسل، وهو أكبر بنصف بوصة من One M8 ونلاحظ أنه يأتي بكاميراتين من الخلف أيضاً مع بروز في الكاميرا الأساسية عن جسم الهاتف.

التفاصيل المسربة عن One M8 Prime كثيرة، وتقول أحدث المعلومات إنه سيكون أول هاتف من HTC مقاوم للماء بحيث تم تعديل هيكله المعدني وتصميمه بخليط من الألمنيوم مع السيليكون السائل ليمنع إدخال الماء إلى داخل القطع الإلكترونية.

وسيحمل الجهاز معالج Snapdragon 805 القوي الذي يأتي بتردد 2.5 غيغاهرتز وذاكرة عشوائية أصبحت 3 غيغابايت، كما أنه يدعم أحدث أجيال شبكات اتصالات الجيل الرابع والتي تسمح بسرعة تحميل تصل إلى 300Mbps.

يبقى أمامنا أن نعرف موعد إطلاق الجهاز والسعر المتوقع، وهذه التفاصيل تظهر أكثر كلما اقتربنا من الكشف الرسمي عن الهاتف.