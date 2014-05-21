جديد شرطة دبي.. نظارة غوغل لضبط السيارات المخالفة

يبدو أن شرطة دبي تعتزم قريباً استخدام نظارات غوغل الذكية في إصدار الغرامات المرورية، فضلاً عن تحديد السيارات المطلوبة والتعرف عليها، حسبما أفاد مسؤول كبير في جهاز الشرطة الثلاثاء.

ويعمل قسم الخدمات الذكية لدى شرطة دبي حالياً على اختبار نظارة "غوغل غلاس"، بغية استخدامها من قبل شرطة المرور.

وتمتاز نظارة غوغل التي توضع على الرأس وتملك كاميرا بدقة 5 ميغابكسل، بقدرتها على التقاط الصور وتسجيل الفيديو والوصول إلى البريد الإلكتروني وإرشاد المستخدمين أثناء القيادة، كما أنها قادرة على الحصول على البيانات من الإنترنت عبر ربطها لاسلكياً بهاتف ذكي. وقدم العقيد خالد ناصر الرزوقي، مدير عام الخدمات الذكية في شرطة دبي، عرضاً لكيفية استخدام نظارة غوغل من قبل قوى الأمن، وكان فريق الخدمات الذكية قد قام بإنشاء تطبيقين لاستخدامهما من قبل ضباط الشرطة.

ويتيح التطبيق الأول لعناصر الشرطة التقاط صور عن الانتهاكات المرورية باستخدام النظارة ليقوم بدوره بنقلها فوراً إلى النظام الخاص بالشرطة، فيما يقوم التطبيق الثاني بمساعدة العناصر في التعرف على السيارات المطلوبة. ويتعين على عنصر الشرطة النقر على جانب النظارة لالتقاط الصور، ثم سيجري إرسال الموقع والوقت والتاريخ تلقائياً إلى النظام، أما بالنسبة للتطبيق الآخر فيتعين على العنصر النظر إلى لوحات السيارات لتقوم النظارة بمسحها ومطابقتها مع سجل نظام الشرطة للتعرف على السيارات المطلوبة. وقال الرزوقي إن نظارة غوغل وباعتبارها إحدى أحدث التقنيات، تعمل شرطة دبي على اختبارها حتى تصبح متوفرة للعموم لتقوم بتبنيها، وأضاف: "إن اجتازت اختباراتنا ووجدنا أنها جهاز مفيد، فإننا قد نقرر إطلاقها وشراء المزيد منها".

يُذكر أن نظارة غوغل متاحة حالياً للبيع فقط داخل الولايات المتحدة الأميركية وبسعر 1,500 دولار، ومن المتوقع أن يجري طرح النظارة للاستهلاك التجاري ولعموم المستخدمين حول العالم بنهاية العام الجاري 2014، وبسعر مقارب لأسعار الهواتف الذكية.