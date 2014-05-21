سيمانتك: مجرمو الإنترنت أصبحوا أكثر ضراوة

أعلنت شركة سيمانتك، اليوم الأربعاء، عن اعتمادها نهجاً جديداً تماماً لتأمين الحماية المتقدمة ضد التهديدات، حيث كشفت الستار عن خارطة طريق مكونة من حزمة حلول متكاملة تعكس قوة الابتكار في المجال الأمني، والتي بإمكانها مساعدة العملاء على معالجة مشاكلهم الأكثر تعقيداً، مشيرة إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا أكثر ضراوة، حسب قولها.

ويستند هذا النهج إلى عرضين جديدين يعملان على ربط التنبيهات واستقصاء المعلومات مع مجموعة من التقنيات الأمنية بهدف تأمين الوقاية المناسبة ضد الهجمات الشاملة.

وقالت سيمانتك إن منهجيتها الشمولية تقوم على تحويل المعركة ضد التهديدات المتقدمة إلى وظيفة سهلة الإدارة، من شأنها توفير حماية أقوى وإعطاء الشركات قيمة مضافة.

وذكرت سيمانتك أن تغذية الحماية المتقدمة تؤمن الحماية لحوالي 200 مليون جهاز، وأنها تفحص حالياً أكثر من 8.4 مليار رسالة بريد إلكتروني، و1.7 مليار طلب تصفح للشبكة يومياً.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع معدل الهجمات المركزة باستمرار، وإلى أن تصرفات مجرمي الإنترنت أصبحت أكثر ضراوة من أي وقت مضى، وعليه فإن المعادلة متعددة الأوجه اللازمة لتأمين الحماية ضد هذه التهديدات أصبحت بدورها أكثر تعقيداً.

ولفتت سيمانتك إلى أن أقسام تقنية المعلومات تواجه كميات هائلة من الحوادث والخروقات، فهناك عدد كبير جد من الإشارات الإيجابية الكاذبة، وقائمة طويلة من العمليات اليدوية التي تتوجب معالجتها من دون الاستعانة بالخبراء والمهارات الضرورية، الأمر الذي يترك الشركات مكشوفة ومعرضة للمخاطر.

وتعتزم شركة سيمانتك توفير حلول الجيل القادم من منهجية الحماية المتقدمة ضد التهديدات في الأسواق بدءا من شهر يونيو القادم.

وستمكن هذه البيانات العملاء من الاحتواء والاستجابة بفعالية وسرعة، والتحقق وعلاج الهجمات غير المعروفة، من أجل القضاء على الهجمات اليومية التي تستطيع مراوغة الحلول الأمنية التقليدية.