"تويتر" تطلق ميزة التغريد بأكثر من صورة بموقعها

أعلنت شركة تويتر عن إطلاق ميزة جديدة في شبكتها الاجتماعية تتيح لمستخدميها مشاركة مجموعة من الصور في تغريدة واحدة، وذلك بدلاً من الاكتفاء بصورة واحدة.

وأوضحت تويتر أن الميزة تتيح لجميع مستخدمي شبكتها الاجتماعية من موقع "الويب" أو عبر تطبيق نظام أندرويد مشاركة حتى أربع صور في التغريدة الواحدة.

وكانت تويتر قد اختبرت ميزة التغريد بأكثر من صورة منذ مارس الماضي عبر تطبيق الشبكة الاجتماعية لنظام iOS، وذلك قبل أن توفرها لمجموعة أكبر من المستخدمين.

وتظهر مصغرات الصور المتعددة بجانب بعضها البعض أسفل التغريدات على تويتر، إلا أن مستخدمي الشبكة الاجتماعية قادرون على تكبير تلك الصور عبر الضغط على أي منها.

وأشارت تويتر إلى أن تلك الميزة هدفها زيادة استخدام الصور في التغريدات، خاصة أنها تأتي بعد إطلاق ميزة أخرى قبل شهور تتيح لمستخدمي الشبكة الاجتماعية الإشارة لمستخدمين آخرين في الصور التي يشاركونها بتغريداتهم.

يذكر أن دراسة سابقة كانت قد أجرتها تويتر أشارت إلى أن التغريدات التي تضم صوراً يتفاعل معها مستخدمو شبكتها الاجتماعية بشكل أكبر، حيث يتم إعادة تغريد التغريدات التي تضم صوراً بنسبة 35% أكثر مقارنة بالتغريدات التي تحتوي على نص فقط.

تجدر الإشارة إلى أن ميزة التغريد بأكثر من صورة متاحة الآن عبر الإصدارات الجديدة من تطبيقات تويتر سواء نسخة نظام أندرويد المتوافرة عبر متجر "غوغل بلاي"، أو نسخة نظام iOS المتوافرة عبر متجر "آب ستور".