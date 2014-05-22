تواصل "بسرية" ومجاناً حول العالم

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق التواصل بسرية Secret، عن إطلاقه لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك على هامش الكشف عن نسخة منه مخصصة للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد. ويتيح تطبيق Secret لمستخدميه مشاركة الصور والتحديثات النصية بدون أسماء بين الأصدقاء، حيث يتعرف التطبيق على أصدقاء المستخدم بشكل تلقائي عبر الولوج إلى قائمة عناوين الاتصال الموجودة في هواتفهم.

ويعد التطبيق بمثابة شبكة اجتماعية منفصلة، ولكن بدون حسابات شخصية لكل مستخدم، حيث يستطيع مستخدمو التطبيق الرد على مشاركات المستخدمين الآخرين باستخدام صورة رمزية فقط يتم اختيارها عند كل تعليق. ويسمح تطبيق Secret كذلك بانتشار المشاركات مجهولة المصدر بين أصدقاء المستخدمين اللذين أعجبوا بها، مما يساعد على وصول المحتوى الذي يشاركه مستخدموه إلى أشخاص من خارج دائرة أصدقائهم، كما يتيح التطبيق إمكانية نشر المشاركات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو فيسبوك أو تويتر.

وكان تطبيق التواصل بسرية مقتصراً فقط على أجهزة أبل الذكية العاملة بنظام iOS في أميركا وكندا وعدد محدود من الدول الأوروبية، إلا أنه بداية من يوم الأربعاء أصبح التطبيق متوفراً بشكل مجاني حول العالم عبر متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور".

يذكر أن تقريرا سابقا كان قد أشار إلى أن شركة غوغل قد قامت باستثمار نحو 10 ملايين دولار أميركي في تطبيق Secret، الذي أسسه اثنان من موظفيها السابقين، عبر ذراع دعم المشاريع الناشئة لديها "غوغل فنشر" وبالتعاون مع شركة Kleiner Perkins Caulfield & Byers الاستثمارية.