جوجل تطلق الإصدار الرابع من خوارزمية البحث

أعلنت شركة جوجل الأربعاء عن تحديث خوارزمية "باندا" مع إطلاق الإصدار الرابع الذي سيعمل على تحسين نتائج البحث التي تظهر لمستخدمي محرك البحث التابع لها.

و"جوجل باندا" هي الخوارزمية التي تستخدمها الشركة لتصنيف نتائج البحث، والتي قامت بإطلاقها أول مرة في شهر فبراير 2011، والهدف منها خفض تصنيف المواقع ذات المحتوى الرديء أي المحتوى المكرر وقليل الفائدة، وذلك لصالح ظهور المواقع ذات المحتوى الذي يمتاز بالجودة أولًا.

وجاء الإعلان عن إطلاق باندا 4.0 عن طريق مات كتس، مدير قسم البحث في جوجل عبر حسابه في موقع التدوين المصغر تويتر الأربعاء.

وكانت شركة جوجل قد تحدثت عن تحديث باندا 4.0 في شهر مارس الماضي وقالت إن التحديث الجديد سيؤثر على لغات مختلفة وبدرجات مختلفة، تصل إلى 7.5% من استعلامات البحث بالنسبة للغة الإنجليزية.

وتأتي هذه الخطوة من جوجل لتزويد المستخدمين بنتائج بحث أفضل ولمساعدهم في الوصول إلى المواقع التي تقدم المحتوى الذين يبحثون عنه.

يُشار إلى أن تحديث خوارزمية باندا لن يؤثر على المستخدم العادي ولن يلحظ التغيير، غير أن المتأثر الأكبر من التحدث أهم أصحاب المواقع.

