سوني تطلق هاتفها الذكي Xperia Z2

أطلقت شركة سوني هاتفها الذكي "إكسبريا زد 2" Xperia Z2 في أسواق السعودية والإمارات، وأصبح الآن متوفرًا لدى الوكلاء ومتاجر البيع بالتجزئة في المنطقة.

وكانت الشركة كشفت عن هاتف إكسبريا زد 2 الذي يعد الهاتف الرئيسي لسوني لهذا العام في شهر فبراير الماضي مع مواصفات ومزايا محسنة مقارنة بهاتف إكسبريا زد الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

ويمتاز هاتف إكسبريا زد 2 بأنه مقاوم للماء والغبار، كما أنه مزود بكاميرا قادرة على التصوير بدقة 20.7 ميجابكسل، وقادرة على تسجيل الفيديو بالدقة الفائقة أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ "فو كيه" 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويقدم الجهاز شاشة تعمل بتقنية "آي بي إس" IPS جديدة تدعى "لايف كلر لدز" Live Color LEDs المطورة من قبل سوني والتي تحسن من وضوح وتباين الألوان في شاشات الهواتف الذكية لتجعلها أقرب للحقيقة.

ويملك الهاتف الذكي الجديد شاشة بقياس 5.2 بوصة وبالدقة الكاملة 1080، كما يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 801 رباعي النواة من كوالكوم، والذي يعمل بسرعة 2.3 جيجاهرتز، كما يضم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

ومن الناحية البرمجية يعمل الهاتف الذي يملك بطارية بسعة 3200 ميلي أمبير/ساعة، بالإصدار 4.4 كيت كات من نظام التشغيل أندرويد.

ويتوفر هاتف إكسبريا زد 2 في السعودية بسعر 2699 ريالًا، وفي الإمارات بسعر 2699 درهمًا.