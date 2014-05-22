فيسبوك يتيح اكتشاف العروض التلفزيونية من أصواتها

كشفت فيسبوك عن ميزة جديدة ستدمجها بتطبيقيها للأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS، تسهل على المستخدمين مشاركة أسماء العروض التلفزيونية أو المقاطع الموسيقية في تحديثات الحالة على شبكتها الاجتماعية.

وأوضحت فيسبوك أن الميزة الجديدة، Identify TV and Music Instantly، تمكن المستخدم من استخدام تطبيق شبكتها الاجتماعية الأساسي في التعرف تلقائياً على العروض التلفزيونية أو المقاطع الموسيقية التي يشاهدها أو يستمع إليها.

ويستخدم التطبيق الميكروفون المدمج بالأجهزة الذكية للتعرف على صوت المحتوى المعروض وتحديد اسمه، ومن ثم إظهاره ضمن التحديث تمهيدا لقيام المستخدم بمشاركته على الشبكة الاجتماعية.

وأشارت فيسبوك إلى أن الميزة الجديدة يتم استخدامها عبر زر يظهر بالحقل المخصص لمشاركة تحديثات الحالة الجديدة، وأنها ميزة اختيارية حيث يجب تفعليها أولاً من إعدادات التطبيق قبل استخدامها.

وأكدت الشبكة الاجتماعية أن الأصوات التي يستمع إليها التطبيق عند تفعيل تلك الميزة تستخدم فقط للتعرف على أسماء العروض التلفزيونية أو المقاطع الموسيقية، دون أن يتم تخزينها في خوادمها، وذلك حفاظاً على خصوصية المستخدم.

وتعد الميزة بمثابة إضافة جديدة إلى خاصية "ماذا تفعل الآن؟" التي كانت قد أطلقتها فيسبوك لجميع المستخدمين في 2013، وهي الخاصية التي أكدت الشبكة الاجتماعية أنها تم استخدامها في أكثر من 5 مليارات تحديث تمت مشاركته العام الماضي.