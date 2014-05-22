"بروجكتور" منزلي من سوني تزامناً مع كأس العالم

أعلنت شركة سوني عن إطلاق جهاز عرض ضوئي "بروجكتور" منزلي جديد، بالتزامن مع اقتراب منافسات كأس العالم لكرة القدم 2014، وذلك حتى يتسنى لعشاق كرة القدم متابعة تفاصيل المباريات بدقة عالية في المنازل.

وقالت الشركة إن جهاز VPL-HW40ES الجديد يتميز بعرض ثلاثي الأبعاد عالي الوضوح، ليُقدم للمشاهدين صورة بألوان زاهية وتباينٍ قوي وتفاصيل دقيقة، وسواء عند مشاهدة البرامج في أبعاد ثنائية أم ثلاثية، حسب تعبيرها.

وقالت الشركة إن "البروجكتور" الجديد قد جرى تطويره ليكون الأول من بين مجموعة أجهزة عرض سوني المنزلية، وتقدم ميزته التي تنقل الواقع ألوانًا وصورًا واضحة في كل بكسل من الصورة، مما يعطي المستخدمين صورا مذهلة وأقرب إلى الواقع.

ويمكن تعليق الجهاز الجديد من السقف أو بشكل أفقي، بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على صور متناسبة. كما تتميز أجهزة VPL-HW40ES بقدرتها على التعرف تلقائيًا على المحتوى، سواءً كان ثنائي أم ثلاثي الأبعاد، وتقدم خيارات متعددة لأنماط التشغيل لتتناسب مع المحتوى المعروض.