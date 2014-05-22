Uber لخدمات السائق الخاص تطلق خدمتها رسميا في الرياض

أعلنت شركة "أوبر" Uber، صاحبة تطبيق الأجهزة الذكية الذي يحمل نفس الاسم، والذي يوفر خدمة السائق الخاص حسب الطلب، عن إطلاق خدماتها رسميًا في العاصمة السعودية، الرياض لتنضم الأخيرة إلى قرابة 100 مدينة حول العالم تتوفر فيها خدمات أوبر.

ويأتي إطلاق خدمات أوبر في الرياض بعد مضي مدة ثلاثة أشهر من المرحلة التجريبية لتدخل الشركة إلى السوق السعودية الجديدة مع بعض الفرص الفريدة.

ومن جهته قال كريم خطار، المدير العام لشركة أوبر في السعودية، إن فترة اختبار الخدمة في الرياض جاءت بنتائج أفضل من المتوقع، ما حدا بالشركة للبدء باختبار الخدمة أيضًا في مدينة جدة قبل أسابيع قليلة مضت.

وليست شركة أوبر التي تأسست عام 2009 وحصلت في شهر أغسطس الماضي على تمويل بقيمة 258 مليون دولار من قبل شركة غوغل وغيرها من المستثمرين، الوحيدة في مضمار تقديم خدمات السائق الخاص ضمن السعودية، حيث دخلت عدة شركات هذه السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، مثل شركة "كريم" Careem ومقرها مدينة دبي الإماراتية، وشركة "إيزي تاكسي" Easy Taxi البرازيلية.

وتقوم فكرة خدمة السائق الخاص حسب الطلب التي توفرها شركة أوبر على استغلال المستخدم لتطبيق يثبت على الأجهزة الذكية، ومن ثم التسجيل في الخدمة عن طريق إدخال بياناتهم الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان، وبعد ذلك، يمكن للمستخدم رؤية موقعه الجغرافي على خريطة تظهر أيضًا السيارات التابعة لشركة أوبر والمنتشرة في الجوار مع الوقت المقدر للوصول.

ويمكن للمستخدم بعد ذلك النقر على الشاشة لطلب سيارة، وفي حال قبول الطلب، يمكن للمستخدم رؤية السيارة وهي تتحرك باتجاهه، وعند وصوله لوجهته، يمكن للراكب مغادرة السيارة دون أن يدفع أجرة النقل نقدًا، لأن العملية تتم تلقائيًا عبر التطبيق الذي يخصم الأجرة من رصيده المصرفي.

وشهدت شركة أوبر خلال الأشهر الماضية نموًا كبيرًا حيث ارتفع عدد المدن التي تتوفر فيها خدماتها من 42 في شهر سبتمبر الماضي إلى 100 حول العالم، وكانت الشركة قد أطلقت أول خدماتها في المنطقة في مدينة دبي العام الماضي.

ويتوفر لشركة أوبر تطبيق للأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من غوغل ونظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة أبل الذكية.