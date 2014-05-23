غوغل تعتزم توسيع Project Tango ليشمل "اللوحي"

تعمل شركة غوغل على توسعة مشروع تانجو Project Tango التابع لها والذي كشفت عنه في شهر فبراير الماضي، ليشمل أجهزة الحاسب الشخصي، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الشركة تعمل على تطوير حاسب لوحي بقياس 7 بوصات قادر على التقاط صور ثلاثية الأبعاد، كما أنها تخطط لإنتاج 4000 نموذج تجريبي ابتداءً من الشهر القادم.

وستقوم الشركة بتزويد الحاسب اللوحي بكاميرتين خلفيتين، بالإضافة إلى مستشعرات لقياس العمق تعمل بالأشعة تحت الحمراء وبرمجيات متطورة قادرة على إعطاء المستخدم تصور ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة به.

ويعد مشروع تانجو الذي يعمل على تطوير قسم التقنيات والمشاريع المتطورة Advanced Technology and Project لدى غوغل، منصة للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام التشغيل آندرويد مصممة لاستخدام المستشعرات في تتبع الحركة ثم بناء خريطة بصرية للبيئة المحيطة عن طريق مسح ثلاثي الأبعاد.

وتعتقد غوغل بأن مجموعة المستشعرات هذه مع تقنيات التصور الحاسوبية المتقدمة، تفتح سبلًا جديدة لاستخدام مشروع تانجو في الملاحة داخل الأبنية بالإضافة إلى مجال الألعاب.

يُذكر أن المسؤول عن مشروع تانجو هو عالم الحاسوب جوني لي الذي عمل على تقنية مستشعر الألعاب كينيكت Kinect التابع لشركة مايكروسوفت وذلك قبل الانتقال إلى غوغل في عام 2011.