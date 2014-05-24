مايكروسوفت تكشف رسمياً عن Windows 8.1 with Bing

أكدت شركة مايكروسوفت اليوم الجمعة تسريبات سابقة، وأعلنت رسمياً عن “ويندوز 8.1 مع بنيج” Windows 8.1 with Bing التي هي عبارة عن نسخة من نظام التشغيل “ويندوز 8.1″ مخصصة فقط لشركات تصنيع الحاسبات.

وأوضحت الشركة أن الهدف الرئيس من النسخة الجديدة هو السماح لشركائها من مصنعي الحاسبات الشخصية ببيع أجهزتها بسعر أقل، كما كشفت أنه سيجري الإعلان عن أول الأجهزة التي تعمل بنسخة “ويندوز 8.1 مع بينج” الجديدة الشهر القادم خلال معرض “كومبيوتكس” Computex الذي يعقد بالعاصمة التايوانية، تايبيه.

وتمتاز نسخة “ويندوز 8.1 مع بينج” بأنها تقدم نفس ما يقدمه نظام “ويندوز 8.1″ بما في ذلك التحديثات التي جرى الإعلان عنها مطلع شهر أبريل الماضي، ولكن الفرق الأساسي هو أن محرك البحث بينج التابع للشركة سيكون المحرك الافتراضي ضمن متصفح الإنترنت “إنترنت إكسبلورر”.

وأكدت مايكروسوفت على أنه ما يزال بإمكان المستخدمين تغيير ذلك واختيار محرك بحث افتراضي آخر من إعدادات متصفح الإنترنت، ولكن دون أن يكون ذلك متاحًا لشركات تصنيع الحاسبات.

يُذكر أيضًا أنه من غير الممكن شراء نسخة “ويندوز 8.1 مع بينج”، ذلك أنها متاحة فقط وتأتي مثبتة مع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل “ويندوز 8.1″، وذلك يشمل الحاسبات اللوحية التي قالت مايكروسوفت إنها ستأتي مزودة بحزمة “أوفيس” أو اشتراك لمدة عام ضمن خدمة “أوفيس 365″ السحابية.

وتأتي هذه الخطوة من مايكروسوفت كجزء من استراتيجية جديدة لمنافسة نظام أندرويد التابع لشركة جوجل، حيث تفضل شركات تصنيع الحاسبات اللوحية نظام أندرويد لأنه متاح مجانًا.

ولم تكشف مايكروسوفت عن الكثير من تفاصيل نسخة “ويندوز 8.1 مع بينج” سوى القول إنها مخصصة لشركات تصنيع الأجهزة الذين سيحصلون عليها بسعر أقل أو مجانًا مقابل عدم تغيير محرك البحث الافتراضي ضمن متصفح الإنترنت “إنترنت إكسبلورر”.