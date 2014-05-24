"إل جي" تنشر مقاطع تشويقية لهاتفها المرتقب LG G3

نشرت شركة إل جي اليوم الجمعة ثلاثة مقاطع فيديو تشويقية لهاتفها الذكي القادم "إل جي جي3" LG G3 الذي تعتزم الكشف عنه الأسبوع القادم.

وركزت الشركة في مقاطع الفيديو القصيرة على ثلاث نواح، وهي تصميم الهاتف، ودقة الشاشة، بالإضافة إلى قدرات الكاميرا، حيث أظهر الفيديو الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن أو مادة بلاستيكية بشكل المعدن.

وأكدت إل جي في الفيديو الخاص بدقة الشاشة بأن هاتف "جي 3" سيأتي بدقة "كواد إتش دي" Quad HD وبدرجة وضوح تبلغ 2560×1440 بكسل، أما في المقطع الأخير فقد ركزت الشركة على كاميرا الهاتف.

وتأتي مقاطع الفيديو اليوم بالتزامن مع تسريبات كشفت عن المواصفات الكاملة لهاتف "جي3"، وهي التسريبات التي جاءت ضمن حدث تمهيدي خاص عقدته الشركة في كوريا استعداداً للكشف عن الجهاز في حدث خاص يوم الثلاثاء القادم.

وبحسب التسريبات الجديدة، سيعمل الهاتف بمعالج "سنابدراجون 801″ رباعي النوى وبتردد 2.3 جيجاهرتز، كما سيقدم 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير/ساعة.

وأشارت التسريبات كذلك إلى أن الهاتف سيضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 2.1 ميجابكسل، حيث ستأتي الكاميرا الخلفية مزودة بمثبت بصري للصورة وبفلاش ضوئي وتقنية تستخدم الليزر لتحسين التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأظهرت صور العرض التقديمي للهاتف الذكي "جي 3" أنه سيملك خاصية تتيح للمستخدمين التقاط الصور عن بعد عبر ضم راحة اليد، وذلك دون الحاجة للضغط على أي زر عقب تشغيل تطبيق الكاميرا، وهي الخاصية التي تفيد المستخدم في التقاط الصور الشخصية Selfie.