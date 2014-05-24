"غوغل" تصمم جهازاً لوحياً ثلاثي الأبعاد

يقوم عملاق الإنترنت "غوغل" بتصميم جهاز لوحي جديد يتمتع بقدرات ثلاثية الأبعاد، على ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على هذه المسألة.

ويتمتع هذا الجهاز الصغير بشاشة من 7 إنشات (17,8 سنتمترا) ومزود بكاميرا من الخلف وأجهزة استشعار بالأشعة دون الحمراء وببرمجيات متطورة قادرة على التقاط صور دقيقة ثلاثية الأبعاد، على ما جاء في الصحيفة الاقتصادية.

ومن المرتقب أن تطلق "غوغل" الشهر المقبل عملية إنتاج 4 آلاف نموذج تقريباً من هذا الجهاز لتقديمه لمطوري التطبيقات. وهي اعتمدت في هذا السياق منهجية شبيهة بتلك المعتمدة لنظاراتها التفاعلية "غوغل غلاس". وكشفت الصحيفة أن هذا الجهاز يندرج في إطار مشروع "بروجيكت تانغو" المتمحور على تقنية الأبعاد الثلاثية.

وكانت المجموعة قد أطلقت في سياق هذا المشروع برمجية لرسم الخرائط في فبراير الماضي مخصصة للهواتف الذكية وفي وسعها نسخ تصاميم غرفة ما، بالأبعاد الثلاثية.

يذكر أن تقنية الأبعاد الثلاثية تثير اهتمام المجموعات التكنولوجية الكبيرة، من قبيل "أبل" و"فيسبوك".