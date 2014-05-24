"واتساب" تعيد تطبيقها لـ"ويندوز فون" بعد إصلاحه

تعمل شركة "مايكروسوفت" مع "واتساب" لإصلاح المشكلات التي أبلغ عنها مستخدمو نظام التشغيل "ويندوز فون"، ما اضطر الأخيرة الأسبوع الماضي إلى إزالة التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالنظام.

وكانت خدمة التراسل الفوري "واتساب" قد قامت منذ أيام بإزالة تطبيقها من متجر "ويندوز فون"، بعد أن أبلغ مستخدمو التطبيق عن عدد من المشكلات، من قبيل عدم إخطارهم لدى وصول رسائل جديدة أو التأخر في استقبال الإشعارات، بالإضافة إلى ظهور رسالة خطأ في كل مرة يقوم فيها المستخدم بفتح التطبيق.

وأكد نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون "ويندوز"، جو بلفور، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن عملية الإصلاح جارية، حيث أوضح أن فريق "مايكروسوفت" يعمل مع "واتساب" على إصلاح المشكلات التي يعاني منها تطبيق "واتساب" لنظام "ويندوز فون".

ومع أن البعض ظن في البداية أن السبب وراء هذه المشكلات هو النسخة التجريبية الخاصة بالمطورين من تحديث "ويندوز فون 8.1"، التي أطلقتها "مايكروسوفت" منتصف شهر أبريل الماضي، قال بلفور إن السبب يعود إلى التحديث الثالث الخاص بنظام "ويندوز فون 8"، مشيراً إلى أن نظام الإشعارات الخاص بنظام "ويندوز فون 8.1" مختلف تماماً عن "ويندوز فون 8".

ومن جهتها، قالت شركة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك": "للأسف، وبسبب مسائل فنية متعلقة بمنصة "ويندوز فون"، اخترنا أن نحذف تطبيق "واتساب" من متجر المنصة".

ويعد تطبيق "واتساب"، الذي استحوذت عليه "فيسبوك" في شهر فبراير الماضي مقابل 19 مليار دولار، أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخداماً، وهو يتوافر على عدد من المنصات، بما فيها نظام "ويندوز فون" التابع لشركة "مايكروسوفت".

وكانت "واتساب" قد أعلنت في 22 ابريل الماضي عن تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً 500 مليون مستخدم يقومون بمشاركة 700 مليون صورة و100 مليون مقطع فيديو، وذلك بمعدل يومي.