عرض خاص من اتصالات لمتابعة كأس العالم عبر eLife TV

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عن منحها مشتركي خدمة eLife TV من عشاق كرة القدم الفرصة للاستمتاع بمشاهدة 64 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم 2014 على الهواء مباشرة من البرازيل بجودة الوضوح العالي دون أي تكلفة إضافية، وذلك ضمن باقة eLife Sports وeLife Premium.

وقالت الشركة إن باقة eLife Sport تتضمن الاشتراك لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم وكذلك الاشتراك في قنوات beIN SPORTS وقنوات أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى الاستمتاع بميزات أخرى مثل خدمة المشاهدة عبر أجهزة آيباد والهواتف الذكية eLife O، وتشمل أيضاً السرعات العالية للإنترنت التي تبدأ من 20 ميجابت في الثانية، مقابل اشتراك شهري قيمته 499 درهماً.

وأوضحت "اتصالات" أنه بإمكان العملاء الحاليين ترقية اشتراكاتهم إلى باقة eLife Sport أو باقة eLife Premium والحصول كذلك على سرعات أعلى للإنترنت. كما تتيح الشركة للعملاء الحاليين إمكانية الاشتراك في قنوات beIN SPORTS ومشاهدة مباريات كأس العالم 2014 عبر خدمة eLife TV مقابل 450 درهما تقتطع مرة واحدة.

وسيكون بإمكان المشتركين في خدمة TV eLife مشاهدة المباريات عبر 7 قنوات متخصصة من BeIN SPORTS دون الحاجة لتغيير أجهزة الاستقبال. وتشمل هذه القنوات قناتين باللغة العربية واثنتان تبثان باللغة الإنجليزية وقناتان تبثان باللغة الفرنسية وواحدة تبث باللغة الإسبانية.

وستزود اتصالات المشتركين الجدد بأجهزة استقبال الوضوح العالي HD لمشاهدة القنوات التي تبث بهذه التقنية.

ومن خلال تطبيق eLife ON سيتمكن مشتركو باقات eLife TV من مشاهدة قنوات الرياضة مثل أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية وباقات بي إن الرياضية ومباريات كأس العالم 2014، ومشاهدة أكثر من 190 قناة تلفزيونية تشمل قنوات الأفلام وقنوات الأطفال مثل إي جونيور وبراعم وجيم وبيبي تي في قنواتها التلفزيونية على الحواسب الشخصية والحواسب المحمولة والهواتف الذكية من أي مكان عبر الشبكات اللاسلكية "واي فاي" أو عبر أي شبكة اتصالات.