كرة قدم ذكية.. جديد شركة "أديداس"

أطلقت شركة "أديداس" Adidas اليوم كرة القدم الذكية "مي كوتش سمارت بول" miCoach Smart Ball التي تتيح للاعبين التدرب على القيام بضربات حرة وركلات جزاء وضربات زاوية، على نحو أفضل.

وتحوي الكرة الذكية الجديدة داخلها مجموعة من المستشعرات التي تقوم بتحليل الكرة كلما طارت في الهواء، ومن ثم تقوم "أديداس" بجمع هذه البيانات مع بعض الخوارزميات لتحديد مكان ركل الكرة، فضلاً عن سرعتها وانعطافها ومسارها.

وتقوم هذه التقنية بإرسال المعلومات إلى تطبيق مرافق يجري تثبيته على هواتف آيفون الذكية عبر تقنية البلوتوث منخفض الطاقة BLE، وذلك ليتمكن اللاعب من الاطلاع على جميع البيانات التي قد تساعده على تحسين لعبه.

وقالت شركة "أديداس" المتخصصة في مجال الملابس الرياضية، إنها تعمل على تطوير هذه الكرة منذ عام 2009، وأضافت "إنها كرة القدم الأكثر تطوراً تقنياً في العالم"، حسب وصفها.

وفي حال كان المستخدم متحمساً لتطوير مهاراته الكروية، يتيح له تطبيق الكرة على هواتف آيفون بعض موارد التدريب وسلسلة من الدروس التعليمية لكيفية القيام بركلات صعبة، فضلاً عن "وضع التقدم" الذي يتحدى اللاعب لركل الكرة بسرعات محددة أو انحناءة كافية لاختراق حائط الدفاع.

ويأتي إطلاق كرة "مي كوتش سمارت بول" الذكية قبيل انطلاق منافسات كأس العالم World Cup 2014 التي تنطلق في البرازيل يوم الخميس الموافق 12 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر، والتي تعد أكبر مهرجان كروي في العالم يقام كل أربع سنوات.

وتوفر شركة "أديداس" كرتها الذكية الجديدة حالياً في الولايات المتحدة بسعر 299 دولارا وأوروبا بسعر 299 يورو.





