آبل تعتزم تزويد أجهزتها الذكية بنظام قراءة البصمة

كشفت شركة متخصصة في تحليلات السوق عن عزم آبل تزويد جميع أجهزتها الذكية التي تنوي الكشف عنها خلال عام 2014 الجاري، ضمن سلسلتي آيفون وآيباد، بنظام التحقق من بصمة الأصابع.

وقال مينج تشي كو، المحلل بشركة KGI Securities، إن نجاح نظام البصمة Touch ID في هاتف “آيفون 5 إس”، وشحن 36 مليون نسخة منه خلال العام الماضي فقط بعد إطلاقه، دفع آبل لاعتماد النظام في أجهزتها القادمة خلال العام الحالي.

وأضاف مينج تشي كو أن آبل ستدمج نظام البصمة في إصدارين ضمن سلسلة هواتف آيفون الذكية، وهما الإصدارين المزمع الكشف عنهم خلال الشهور القليلة القادمة، إضافة إلى النسخ الجديدة من حاسبي آيباد وآيباد ميني اللوحيين.

وتوقع محلل السوق أن يتم شحن نحو 120 مليون جهاز ذكي من آبل مزود بنظام Touch ID للتعرف على بصمة الأصابع في 2014، على أن يزداد العدد بشكل كبير في العام المقبل ليصل إلى 233 مليون هاتف وحاسب لوحي.

وينتظر أن تكشف آبل، حسب تقارير إخبارية سابقة، عن إصدارين من هواتف آيفون خلال أغسطس المقبل، الأول بشاشة ذات قياس 4.7 بوصة والثاني بشاشة قياس 5.5 بوصة، كما تزيح الستار عن الجيل الجديد من حواسب آيباد وآيباد ميني في أكتوبر.

هذا، وأكد مينج تشي كو أن آبل تعمل حالياً على تطوير نظام Touch ID خاصتها، وذلك لعلاج كافة المشاكل التي ظهرت لمستخدمي النظام في هاتف “آيفون 5 إس”.

وأشار محلل السوق إلى أن آبل تعتزم إدخال مادة القصدير بجانب زجاج الياقوت إلى مكونات تصنيع نظام البصمة، المدمج بزر الرئيسية في أجهزة الشركة الذكية، وذلك من أجل إطالة عمره الافتراضي.

يذكر أن آبل كانت قد تلقت شكاوى من عدة مستخدمين لهاتف “آيفون 5 إس” حول انخفاض دقة قارئ البصمة بعد فترة من الاستخدام، وعدم قدرته على التعرف على بصمة المستخدم من المرة الأولى في الظروف العادية.