ابتكار "ساحر".. مترجم فوري لمحادثات "سكايب"!

عرضت شركة مايكروسوفت نسخة تجريبية لخدمة الترجمة الفورية للمكالمات التي تجري على "سكايب"، وكانت هذه المرة الأولى التي تقدم فيها شركة برامج الكمبيوتر العملاقة هذا الابتكار التكنولوجي الجديد في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر تكنولوجي في رانتشو بالوس فرديز في كاليفورنيا "إن ما يطلق عليه اسم مترجم سكايب يسمح للمتحدثين بلغات مختلفة أن يسمعوا كلمات من يتحدث معهم بلغتهم الأم". وقال ناديلا عن هذه التكنولوجيا الجديدة "إنها ستضمن تمكنك من التواصل مع أي شخص دون حواجز اللغة". ووصفها "بالساحرة"، لكنه قال إن المهمة الآن هي تحويلها إلى منتج حقيقي لا مجرد مشروع بحثي. ولم يذكر ما إذا كانت هذه ستكون خدمة إضافية مجانية لمستخدمي سكايب أم أنها ستكون مدفوعة الأجر.

ويمكن للتكنولوجيا الجديدة التي عرضتها مايكروسوفت بشكل بدائي منذ 18 شهراً في الصين أن تكون إضافة مميزة إلى خدمة الدردشة على "سكايب" التي تقدمها الشركة ويستخدمها مئات الملايين.