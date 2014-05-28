تطبيق Telegram يصل إلى نظام ويندوز فون

أطلقت خدمة التراسل الفوري "تيليجرام" Telegram اليوم الأربعاء تطبيقها الرسمي لنظام تشغيل الهواتف الذكية التابع لشركة مايكروسوفت، "ويندوز فون".

وكان قد لمع نجم تطبيق تيليجرام بعد استحواذ فيسبوك على خدمة التراسل الفوري واتساب في شهر شباط/فبراير الماضي وما تبع ذلك من مخاوف متعلقة بالخصوصية، ما دفع الكثيرين من مستخدمي واتساب إلى البحث عن بدائل فكان تطبيق تيليجرام الأوفر حظًا.

وأعلن مطورو تطبيق تيليجرام بعيد الإعلان عن صفقة استحواذ فيسبوك على واتساب بساعات عن بلوغ عدد مستخدمي التطبيق الجدد نصف مليون، ثم توافد المزيد من المستخدمين حتى أُعلن نهاية شهر آذار/مارس الماضي عن تجاوز عدد مستخدم التطبيق النشطين شهريًا 35 مليون مستخدم.

ويروج المطورون للتطبيق على أنه يوفر لمستخدميه إمكانية التبادل الآمن للرسائل، حيث يجري تشفير الرسائل على خوادم التطبيق لصعوبة الاطلاع عليها من أي طرف ثالث غير مرسل ومستقبل الرسالة، كما يقدم ميزة تتيح للمستخدم إمكانية اختيار تدمير الرسائل بعد وصولها للمتلقي.

يُذكر أن متجر تطبيقات نظام ويندوز فون كان يحوي تطبيقات غير رسمية لتيليجرام، حتى قامت الشركة باستخدام مطور تطبيقات خارجي مع تزويده بالموارد الخاصة لتطوير تطبيق رسمي لها، وكان التطبيق المتوفر قبل ذلك يحمل اسم "نجرام" Ngram.

ويمكن لمستخدمي الإصدارات 7.5 و 8 و 8.1 من نظام التشغيل ويندوز فون تنزيل التطبيق الجديد الذي يأتي بحجم 10 ميجابايت من "متجر ويندوز فون".