موزيلا تطرح هاتف Flame بنظام فايرفوكس للمطورين

بدأت شركة موزيلا في تلقي طلبات الشراء المسبق للهاتف الذكي الجديد، Flame، وهو الهاتف الذي يعمل بنظام "فايرفوكس" ويستهدف المطورين.

وأوضحت موزيلا أن الهاتف الذكي الجديد يعكس المواصفات التقنية التي ستلتزم بها الشركة مع شركائها عند طرح أجهزة تعمل بنظام "فايروفوكس" خلال الـ 12 شهرا القادمة، مما يساعد المطورين على بناء واختبار تطبيقاتهم لتلائم العمل على كافة الأجهزة العاملة بالنظام.

وسيملك الهاتف الذكي Flame مواصفات تقنية متوسطة، حيث سيضم شاشة بقياس 4.5 بوصة تعمل بدقة FWVGA، ودرجة وضوح 854×480 بكسل، إضافة إلى معالج MSM8210 ثنائي النواة من كوالكوم، يعمل بسرعة 1.2 جيجاهرتز.

وأشارت موزيلا إلى أن الهاتف سيتم تزويده كذلك بذاكرة وصول عشوائي RAM اختيارية ما بين 256 ميجابايت إلى 1 جيجابايت، وهي السعة التي يتم تحديدها من قبل المطور.

وأضافت الشركة أن الهاتف Flame سيضم أيضاً كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل مدعومة بفلاش ضوئي، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، بجانب بطارية سعة 1800 ميلي أمبير/ساعة.

وتتلقى موزيلا طلبات الشراء المسبق للهاتف الذكي، عبر الموقع الإلكتروني everbuying.com، وذلك بسعر منخفض يبلغ 170 دولارا أميركيا، حيث تسعى لجذب المطورين لشراء الجهاز لحثهم على تطوير تطبيقات مخصصة لنظام "فايرفوكس".

يذكر أن موزيلا كانت قد بدأت في طرح هواتف عاملة بنظام "فايرفوكس"، بالتعاون مع بعض الشركاء مثل "جيكس فون" وألكاتيل و"زد تي إي"، العام الماضي، وتستهدف الشركة بهواتفها بشكل خاص الأسواق الناشئة، حيث تعتزم قريباً إطلاق هواتف تبلغ تكلفتها 25 دولارا فقط.