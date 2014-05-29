"إل جي" تطور شاشة بقياس 6 بوصات وبدقة QHD

أعلنت شركة "إل جي" أنها تعتزم الأسبوع القادم عرض شاشة بقياس 6 بوصات وبدقة كيو إتش دي QHD، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشاشات 2014 Display Week 2014 الذي تعقده منظمة Society for Information Display بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وقالت الشركة إن الشاشة التي ستعرضها تمتاز بكثافة تصل حتى 491 بكسل في البوصة الواحدة، وهو أكبر مما يوفره هاتف سامسونغ جالاكسي إس 5 (432 بكسل في البوصة) وهاتف إتش تي سي ون إم 8 (441 بكسل في البوصة).

وكانت إل جي قد تمكّنت من كسر حاجز الـ500 بكسل في البوصة ضمن هاتفها الذكي الجديد جي 3 الذي كشفت عنه أول أمس، حيث وصلت كثافة البكسلات في الهاتف الذي يقدم شاشة بقياس 5.5 بوصة ودقة كيو إتش دي، إلى 534 بكسل في البوصة.

وذكر باحث كبير لدى إل جي ديسبلاي LG Display في مقابلة أجريت معه أن الشركة تعمل على تطوير شاشات للهواتف الذكية تصل كثافتها إلى 600 و700 بكسل في البوصة.

ومع أنها لم تكشف عن إطار زمني محدد، قالت "إل جي" إن الشاشات ذات الدقة الفائقة في طريقها إلى الهواتف الذكية والهواتف اللوحية في المستقبل القريب، وذلك مع ارتفاع وتيرة انتشار المحتوى الذي يأتي بدقة فور كيه 4K.