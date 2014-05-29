بالفيديو.. تعرف على سيارة غوغل ذاتية القيادة!

كشفت شركة غوغل الأربعاء عن تصميمها الخاص بسياراتها ذاتية القيادة، والتي ستعمل على نقل الركاب دون وجود عجلة قيادة أو دواسة وقود، وتأتي هذه الخطوة بصفتها أحدث المشاريع التي عكف على تنفيذها فريق Google X الذي يديره سيرجي برين، الشريك المؤسس لغوغل.

وكانت الشركة قد استعرضت في وقت سابق تقنيتها الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة، والتي تعتمد في مفهومها على إدخال تعديلات لسيارات موجودة بالأصل مصنعة من قبل شركتي تويوتا وليكزس. إلا أن النسخة الجديدة، والتي أعلن عنها برين خلال مؤتمر Recode، هو تصميم جديد يناسب اثنين من الركاب، ويتم من خلالها قيادة السيارة كلياً بواسطة كمبيوتر يعتمد على مجموعة متنوعة من الكمبيوترات والحساسات المثبتة على المركبة.

ووفقاً لغوغل فإن البرنامج حالياً لا يزال في طور "النموذج التجريبي"، إلا أن الشركة تخطط لتصنيع حوالي 100 نسخة مبكرة منها بهدف الاختبار خلال الصيف الحالي.

وقال برين إن نماذج السيارات التجريبية ستتضمن آليات تحكم يدوية بصورة مبدئية لتلافي أي خطر يمكن حدوثه في حال وجود أي خطأ من أي نوع، وإن غوغل ستقوم بتطوير برنامجاً موسعاً بمساعدة شركائها يدخل هذه السيارات حيز الاستخدام التجاري، وأوضح أن السبب وراء حماسه الكبير لمثل هذه السيارات هو قدرتها على تغيير العالم والمجتمع الذي يحيط بنا.

ويتمثل هدف غوغل الأساسي من برنامج السيارات ذاتية القيادة في تطوير مركبات أكثر أماناً من تلك التي يقودها البشر، ووفقاً للشركة فإن 33 ألف شخص في أميركا يقضون في حوادث السيارات سنوياً، و1.2 مليون شخص في العالم. وتعتقد غوغل أنها قادرة من خلال مشروعها على الحد من هذا الرقم بنسبة 90% باستخدام التقنية التي من شأنها استشعار والاستجابة إلى الأشياء أكثر من البشر.

وكان النموذج التجريبي الأخير قد تم تصنيعه من قطع وأجزاء جاهزة بالأصل، وقال برين إنها تتضمن محركات كهربائية.