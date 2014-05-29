تطبيق جديد على "آيفون" للكلاب

طرحت شركة أميركية متخصصة تطبيقاً جديداً يمكن تثبيته على الهواتف الذكية هو الأول من نوعه في العالم، حيث يمكن لصاحبه التعرف على الكلاب ومشاهدة المتاح منها ليقوم بتبنيها ورعايتها.

والتطبيق الإلكتروني الجديد شبيه تماماً بالتطبيقات التي تتيح التعارف والتواصل بين البشر وإجراء المحادثات الفورية، كما أنه شبيه أيضاً بمواقع وتطبيقات الزواج، إلا أنه مخصص للكلاب، حيث يمكن للمتصفح أن يشاهد صور الكلاب ويختار ما يعجبه للتبني.

وفي التطبيق الجديد يوجد صفحة خاصة لكل كلب، وتتضمن الصفحة "بروفايل" عن الكلب وصورة له ومعلومات وبيانات تتعلق به وبحالته الصحية، حيث يقوم المتصفح بالاطلاع على الكلاب المتاحة واحداً تلو الآخر وبقلب الصفحة يميناً فهذا يعني (نعم) للكلب، وبقلبها يساراً فهذا يعني (لا)، حيث إن "نعم" تفيد أن المستخدم مهتم بهذا الكلب فيتم إضافته فوراً إلى المفضلة.

وتم طرح التطبيق من قبل شركة (Bark Buddy) الأميركية، التي مقرها في نيويورك وتختص في توفير كافة الخدمات المتعلقة بالكلاب ورعايتها، بما فيها تزويد المهتمين بالكلاب المعروضة للبيع أو التبني في مناطقهم دون الحاجة إلى البحث في أماكن بعيدة.

ويتيح التطبيق وسائل للبحث والفلترة، حيث يمكن تحديد مواصفات الكلب المطلوب والبحث من خلالها، كما يمكن البحث من خلال المنطقة أو المدينة، بما يسهل على المستخدمين العثور على الكلب الذي يناسبهم.

ويغطي التطبيق الجديد حالياً كلاً من الولايات المتحدة وكندا، إلا أن الشركة تقول إن خدماتها ستكون متوفرة في بريطانيا قبل نهاية العام الحالي.

ويوجد في قاعدة بيانات الشركة حالياً أكثر من 300 ألف كلب في الولايات المتحدة وكندا بانتظار من يتبناهم، وهي كلاب تم جمع بياناتها من أصحابها ومن الإنترنت ومن مصادر متعددة ومختلفة.