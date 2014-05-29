سامسونغ تكشف عن سوار إلكتروني ومنصة للصحة الرقمية

كشفت شركة سامسونج الأربعاء عن سوار إلكتروني قالت إنه قادر على على تزويد المستخدمين آنيًا بمجموعة من المعلومات الصحية والبدنية، وذلك فيما يبدو أنه خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق التقنيات القابلة للارتداء.

وخلال حدث خاص أقامته بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أعلنت سامسونج عن "سيمباند" Simband وهو جهاز جديد قابل للارتداء يمكن استخدامه لقياس درجة حرارة الجسم، ومستويات الأوكسجين في الدم، والحركة، ومقاييس أخرى، وذلك على أساس مستمر.

وقال رئيس سامسونج للصحة الرقمية، رام فيش إن الشركة لا تعتزم طرح النموذج الأولي لسوارها الإلكتروني الذكي الجديد للبيع، ولكن سيكون أساسًا يعتمد عليه مطورو الطرف الثالث لبناء أجهزة ذكية تضم مستشعرات بصرية وصوتية وإلكترونية.

ويأتي الكشف عن السوار الذكي "سيمباند" في الوقت الذي تشير الأنباء إلى أن منافستها آبل تعمل على تطوير ساعة ذكية قد تحمل اسم "آي ووتش" قادرة على المنافسة بقوة ضمن سوق التقنيات القابلة للارتداء.

ويقول تنفيذيو سامسونج إن "سيمباند" يمتاز ببطاريته التي تشحن نفسها لاسلكيًا عبر شاحن بطارية مغناطيسي مرتبط بها وذلك للتغلب على عقبة العمر القصير لبطاريات الأجهزة القابلة للارتداء، كما أنه يأتي مجهزًا بتقنيتي الاتصال "بلوتوث" و"واي فاي".

وكانت سامسونج قد اعتمدت في تطوير سوارها الذكي الجديد على باحثين من جامعة سان فرانسيسكو ومركز "آي إم إي سي" IMEC وهو مركز لأبحاث النانو مقره بلجيكا.

وقامت شركة سامسونج خلال حدث الأمس بالكشف عن منصة "سامي" SAMI واسمها اختصار لـ Samsung Architecture Multimodal Interactions، وقالت إن الهدف من "سامي" هو جمع البيانات من مختلف التطبيقات الصحية و البدنية بغية تقدم "رؤى" للمستهلكين والباحثين.

وتخطط سامسونج للتسويق لـ "سامي" من خلال استضافة حدث تحدي للمطورين وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دولار لأصحاب المشاريع الصحية الرقمية التي ما تزال في مراحلها المبكرة، وبحسب مسؤول في الشركة، فقد بدأت سامسونج بالفعل بالاستثمار في هذا المجال، حيث قامت أخيرًا بتوفير التمويل لشركة تقدم حلولًا لمراقبة الجلوكوز.

وتعتزم شركة سامسونج الكشف عن المزيد من تفاصيل سوارها الإلكتروني الذكي "سيمباند" ومنصة "سامي" خلال مؤتمر المطورين الخاص بها والمتوقع عقده خلال شهر نوفمبر القادم.