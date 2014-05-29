"لوك أوت" تطلق "Theftie" لمكافحة سرقة الهواتف الذكية

أطلقت شركة "لوك أوت" Lookout المتخصصة في مجال أمن الأجهزة المحمولة، أمس الأربعاء، ميزة جديدة الهدف منها مكافحة ظاهرة سرقة الهواتف الذكية.

وسيحصل الآن مستخدمو تطبيق "لوك أوت" على رسالة بريد إلكتروني تحذيرية عندما يقوم شخص ما بأفعال مشبوهة مع الهاتف، مثل إدخال كلمة مرور خاطئة عدة مرات أو محاولة إزالة تثبت التطبيق الخاص بالشركة.

وسيقوم الهاتف أيضاً بالتقاط صورة للشخص الذي يستخدم الهاتف سراً، وذلك عن طريق الكاميرا الأمامية، ومن ثم إرسالها إلى صاحب الهاتف عبر البريد الإلكتروني ومرفق معها الموقع الجغرافي للهاتف.

ولأن الصور الملتقطة للسارق تشبه إلى حد ما يعرف بالصور الشخصية "سيلفي" Selfie أطلقت شركة "لوكآوت" على الميزة الجديدة اسم "ثيفتي" Theftie.

وتأتي ميزة "ثيفتي" الجديدة بعد أن أصبحت ظاهرة سرقة الهواتف الذكية شائعة خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتعرض واحد من بين كل 10 من مالكي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة للسرقة، بحسب بيانات صادرة عن شركة "لوك أوت" نفسها.

وتشير تقارير أخرى إلى أن نحو 1.6 مليون أميركي كانوا ضحية لسرقة الهاتف الذكي في عام 2012، كما قدرت تكاليف استبدال الأجهزة المحمولة الضائعة أو المسروقة خلال العام الماضي بـ30 مليار دولار.

وأوضحت شركة "لوك أوت" أنه وبالنسبة لمستخدمي تطبيق "لوك أوت" على نظام التشغيل آندرويد فإن رسالة البريد الإلكتروني التحذيرية ستصل إلى صاحب الهاتف عند قيام أحدهم بضبط الهاتف على وضع الطيران أو إيقاف تشغيله أو إزالة شريحة الاتصال SIM.

وفيما يتعلق بمستخدمي التطبيق على نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية، فإن الرسالة ستصل لدى حصول ضبط الهاتف على وضع الطيران أو إزالة شريحة الاتصال.

وتعطي الرسالة التحذيرية المستخدمين القدرة على التواصل مع شركة الاتصالات بشأن الهاتف الضائع أو المسروق، أو تقديم بلاغ للشرطة.

يُذكر أن "لوك أوت" ليست الأولى في توفير مثل هذه الميزة، حيث تعمل شركات مثل سامسونغ وآبل على توفير تطبيقات لمكافحة السرقة، ففي شهر سبتمبر الماضي قامت شركة آبل بإضافة ميزة "قفل التنشيط" Activation Lock التي تُصعِّب استخدام الهواتف المسروقة.

وقامت شركة سامسونغ الشهر الماضي بإطلاق ميزة "قفل إعادة التنشيط" Reactivation Lock التي تمنع الهواتف المقفولة من العمل مجدداً، حتى مع إعادة ضبط المصنع.