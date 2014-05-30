تويتر يختبر ميزة ترجمة التغريدات لنظام أندرويد

تعمل شبكة التواصل الاجتماعي تويتر حاليا على اختبار ميزة الترجمة التي توفرها لموقعها على الإنترنت، وتطبيقها على نظام ويندوز فون، لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد.

وتستخدم تويتر خدمة الترجمة "بينج" Bing التابعة لشركة مايكروسوفت فعلا لترجمة التغريدات على موقعها على الإنترنت، إضافة إلى تطبيقها الخاص بنظام التشغيل ويندوز فون.

وكان أحد المدونين قد رصد هذه الميزة قبل أيام على تطبيق تويتر لنظام أندرويد الخاص به، ووجد بعد النقر على تغريدة باللغة الهولندية أنه قد جرى ترجمتها للإنجليزية أسفلها.

ولما كانت تويتر تختبر هذه الميزة، من المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاقها رسميا لمستخدمي تطبيق تويتر لنظام أندرويد، حيث يُعرف عن تويتر قيامها باختبار المزايا على عدد محدود من المستخدمين قبل طرحها للعموم.