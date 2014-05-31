آلاف الأوروبيين يطلبون سحب معلوماتهم من "غوغل"

تلقى موقع "غوغل" في يوم واحد، الجمعة، 12 ألف طلب من أوروبيين يريدون سحب معلومات شخصية تتعلق بهم من محركات البحث التابعة لعملاق المعلوماتية الأميركي، على ما أكد متحدث باسم المجموعة في ألمانيا، السبت، لوكالة "فرانس برس".

وكانت "غوغل" قد أتاحت للأوروبيين، اعتبارا من مساء الخميس، إمكانية سحب معلومات خاصة بهم عن نتائج محركاتها للبحث عبر الإنترنت، تنفيذا لقرار قضائي صادر عن محكمة العدل الأوروبية في منتصف مايو.

واعتبر القضاء الأوروبي في 13 مايو أن للأفراد الحق في إلغاء روابط على صفحات تتضمن معلومات شخصية عنهم من نتائج بحث، خصوصا إذا ما كانت هذه المعلومات قديمة العهد أو غير دقيقة، وذلك عبر التوجه مباشرة إلى "غوغل".

وسيتم درس هذه الطلبات في وقت لاحق، كل واحدة على حدة، ولن تعالج بصورة تلقائية بحسب "غوغل".

ولم تعط المجموعة أي تقديرات بشأن الوقت الذي سيستغرقه سحب هذه الروابط عن نتائج البحث في الموقع، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيعتمد بشكل أساسي على التثبت من أحقية الطلب أو عدمه.

ويأتي هذا "الحق في النسيان" على الإنترنت، ردا على تنامي القلق لدى مستخدمي الإنترنت على خصوصيتهم وبشكل أساسي في أوروبا، حيث يسود حذر كبير إزاء الولايات المتحدة عموما، وموقع "غوغل" على وجه التحديد.