صورة مسربة لاحتمال ما يمكن أن يكون شكل آيفون 6

سربت صورة محتملة يدعى أنها تصميم لخلفية جهاز آبل المرتقب الآيفون 6 عبر مواقع الإنترنت، ولم يلاحظ تغيير كبير إلا في حجم الجهاز وشعار آبل الذي يتوقع أن يكون متوهجاً.

وفي حين أنه من غير المتوقع نجاح هذا المنتج المتقدم من آبل إلا أن مخاوف مستخدمي الهواتف تكمن في عمر البطارية، التي مما يبدو أنه سيتم توسيع تحملها وذلك لوجود الميزة الجديدة وهي الإضاءة المتوهجة من شعار الشركة خلف جهاز الآيفون 6.

الصورة المنشورة تظهر أن الجهاز الجديد سيكون أكبر حجما، وأنحف، وأن يعود ليكون الشكل الخارجي من الألمنيوم.

وتم نشر الصورة عن طريق موقع التصليحات الأسترالية.

الأمر في النهاية ليس أكيداً، ولكن بالنسبة لمحبي شركة آبل ومستخدمي جهاز الآيفون فإنهم يرون في هذا التصميم طعماً ومذاقاً آخر، كما يتطلعون للحصول على النظرة الأولى حول حقيقة الجهاز وطريقة عمله، ومن المتوقع أيضا الكشف عن نظام iOS 8 الأسبوع المقبل.