واتساب يعود لويندوز فون بعد إصلاح مشاكل تقنية

أعادت خدمة التراسل الفوري واتساب تطبيقها إلى متجر التطبيقات الخاص بنظام التشغيل ويندوز فون بعد أن قامت بإصلاح المشكلات التي اضطرتها إلى إزالته قبل مدة.

وكانت واتساب قد قامت قبل حوالي الأسبوعين بسحب تطبيقها من المتجر بعد أن أبلغ مستخدمو التطبيق عن عدد من المشكلات، من قبيل عدم إخطارهم لدى وصول رسائل جديدة أو التأخر في استقبال الإشعارات، بالإضافة إلى ظهور رسالة خطأ في كل مرة يقوم فيها المستخدم بفتح التطبيق.

ويعود السبب وراء حذف التطبيق، بحسب نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون ويندوز، جو بلفور إلى التحديث الثالث الخاص بنظام ويندوز فون 8.

ويعد تطبيق واتساب الذي استحوذت عليه فيسبوك في شهر فبراير الماضي مقابل 19 مليار دولار، أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخداماً وهو يتوفر على عدد من المنصات، بما فيها نظام ويندوز فون التابع لشركة مايكروسوفت.

وكانت واتساب قد أعلنت في 22 أبريل الماضي عن تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً 500 مليون مستخدم يقومون بمشاركة 700 مليون صورة و100 مليون مقطع فيديو، وذلك بمعدل يومي.

ويمكن لمستخدمي الإصدارات 7.5 و8 و8.1 من نظام التشغيل ويندوز فون تنزيل تطبيق واتساب الذي يأتي بحجم 1 ميجابايت من متجر ويندوز فون.