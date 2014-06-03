آبل تعلن عن نظام تشغيل أجهزتها المحمولة iOS 8

كشفت شركة "آبل" الاثنين عن نظام التشغيل الجديد iOS 8 الخاص بأجهزتها المحمولة، وذلك ضمن الحدث الخاص الذي أقامته مع انطلاق فعاليات مؤتمر آبل العالمي للمطورين الذي يقام في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 2 إلى 6 مايو/حزيران الجاري.

ويتوفر نظام التشغيل اعتباراً من يوم الاثنين بنسخته التجريبية الخاصة بالمطورين، على أن يتم توفيره للعامة مجاناً في خريف العام الجاري.

ووفقاً لآبل فإن التركيز في نظام التشغيل الجديد iOS 8 منصب على الأداء وآلية العمل وليس على العنصر البصري والتصميم.

ويحمل النظام الجديد إصلاحا لمشاكل وتحسينات طال انتظارها بما فيها نظام الإشعارات، والربط مع نظام تشغيل OS X والأجهزة، وبرنامج إدارة الملفات iCloud، وتطبيق الرسائل القصيرة Messages.