تطبيقات جديدة للاستمتاع بحياة صحية

أصبح بمقدور الأشخاص الذين لا يجيدون تنظيم ساعات اليوم ويشعرون بالضغط جراء ذلك، الاعتماد على تطبيق جديد صمم للمساعدة على الاستمتاع بحياة أكثر صحة ونمط حياة متوازن. ويعد برنامج "او ويفز"، الذي يمكن تحميله عن طريق أجهزة "آيباد"، واحدا من عدة تطبيقات جديدة للتخطيط الجيد، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تخفيف الشعور بالضغط من خلال وضع تصور لكيفية قضاء اليوم.

من جهته، قال رويان كاميار، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "او ويفز" التي تتخذ من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا مقراً لها: "تخطيط اليوم مهم جداً ولا يلقى التقدير الكافي للدور الذي يلعبه في شعورنا بالعافية. إنه يعطينا خارطة طريق".

ويتضمن التطبيق المجاني جدولاً مقسماً إلى 24 ساعة، ويترك المجال للمستخدمين لتحديد أوقات الأنشطة الضرورية للصحة مثل ممارسة التمارين الرياضية والنوم والاسترخاء والتغذية ودمجها في التخطيط العادي لليوم إلى جانب العمل واللهو.

إلى ذلك، يشجع التطبيق الذي صممه مطورو ألعاب على تخصيص أوقات من اليوم لأنشطة، مثل التأمل وقضاء وقت مع الأصدقاء والعائلة. وهناك أيضاً تطبيقات لإعادة التوازن إلى الحياة اليومية، مثل" كان دو ايت" و"لايف-كلوك"، وكلاهما مصمم لأجهزة الهواتف الذكية "آيفون"، وتبلغ تكلفة تحميل التطبيق 99 سنتاً.

ويعتقد سكوت شيمان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تورنتو في كندا والذي تخصص في دراسة ضغوط العمل وتأثيرها على الصحة، أن مثل هذه التطبيقات قد تساعد على إكساب الناس مزيداً من الوعي الذي يحتاجونه للاهتمام بأوقاتهم.