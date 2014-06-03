سوني تعلن عن أخف هاتف بقياس 5.3 بوصة في العالم

أعلنت شركة سوني، اليوم الثلاثاء، عن هاتف ذكي جديد قالت إنه أخف هاتف بقياس 5.3 بوصة في العالم، مع وزن لا يتجاوز 148 غراما.

ويمتاز "إكسبريا تي 3" Xperia T3، وهو الاسم الذي أطلقته الشركة على هاتفها الجديد، بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وغطاء خلفي مصمم من مادة غير لامعة، كما أنه يأتي بثلاثة ألوان، هي الأبيض والأسود والبنفسجي.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 5.3 بوصة وبدقة 720p ومن نوع "تري لومينوس" TriLuminos التي تقول سوني إنها توفر "لونا أحمر أشد احمرارا ولونا أزرق أشد زرقة" – حسب تعبيرها – أي أنها توفر ألوانا شديدة الوضوح والتباين، كما أنها تدعم تقنية "آي بي إس" IPS لزاوية عرض واسعة.