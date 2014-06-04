بلاك بيري تُحدث تطبيق مسنجر لنظام "آي أو إس"

أطلقت شركة بلاك بيري، تحديثا جديدا للنسخة الخاصة بنظام "آي أو إس" من تطبيق التراسل الفوري التابع لها "بلاك بيري مسنجر" BBM، ليجلب معه عددا من التحسينات.

ويجلب الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 2.2.0.19 من تطبيق "بلاك بيري" لمستخدمي هواتف "آيفون" شاشة تسجيل دخول جديدة كليا، وشاشة تسجيل دخول محسنة وبسيطة بالنسبة للمستخدمين الجدد.

وسهلت الشركة من خلال تحديث، يوم الاثنين الماضي، مهمة إضافة جهات اتصال جديدة، وذلك عن طريق استخدام عناوين البريد الإلكتروني، كما قامت بتغيير اسم "تبويب التحديثات" Updates Tab إلى "التغذيات" Feeds.

وقامت بلاك بيري بإضافة 16 رمزا تعبيريا جديدا، إضافة إلى عدد من التحسينات على الأداء، وإصلاح بعض الخلل الذي كان يعاني منه الإصدار السابق.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما فوق من نظام "آي أو إس" تنزيل التحديث الجديد الذي يبلغ حجمه 51.7 ميغابايت من متجر "آب ستور".