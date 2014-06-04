فيسبوك تُحدِّث تطبيق إنستاغرام لهواتف أندرويد وآيفون

أطلقت شركة فيسبوك، المالكة لخدمة مشاركة الصور والفيديو القصير "إنستاغرام"، أمس الثلاثاء، تحديثا جذريا لتطبيق الخدمة على نظامي أندرويد وآي أو إس، وهو التحديث الذي يجلب لمستخدمي النظامين أدوات جديدة للتعديل على الصور.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 6.0، يجلب لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس، أدوات تعطيهم القدرة على تعديل درجة الإضاءة، والتباين، والإشباع، وحرارة الصورة.

وتوفر "إنستاغرام" قبل ذلك لمستخدمي تطبيقها القدرة على إضفاء بعض المرشحات الفلاتر على الصور، إضافة إلى عدد من التأثيرات، مثل إضافة الإطارات والضبابية.

ويقدم الإصدار الذي بدأ طرحه لعموم المستخدمين، أمس الثلاثاء، 10 أدوات جديدة لتحسين مظهر الصورة بعد التقاطها، وذلك عن طريق النقر على زر جديد يظهر بعد اختيار المرشح المناسب للصورة.

وكانت شركة فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، قد استحوذت على خدمة "إنستاغرام" في أبريل 2012، وذلك مقابل مليار دولار، ومنذ ذلك الحين شهدت الخدمة المزيد من النمو والشعبية حتى بلغ عدد مستخدميها النشطين أكثر من 200 مليون.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما فوق من نظام آي أو إس تنزيل التحديث الجديد الذي يبلغ حجمه 12.8 ميغابايت من متجر آب ستور، كما يمكن لمستخدمي نظام أندرويد تنزيل التحديث من متجر غوغل بلاي.