فيسبوك تشتري شركة تسهل وصول الإنترنت للمناطق الفقيرة

استحوذت شركة "فيسبوك" على بريتي"Pryte"، وهي شركة فنلندية تهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين في المناطق الفقيرة من العالم إلى الإنترنت، وذلك من دون الحاجة إلى الحصول على اشتراكات طويلة الأمد لدى شركات الاتصالات.

ومن دون أن تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، أوضحت المتحدثة باسم "فيسبوك"، فانيسا تشان، أن "فيسبوك" مهتمة في المقام الأول بالفريق العامل لدى بريتي والمكون من 30 موظفاً، والذي يقوده الرئيس التنفيذي، ماركو ميكلينين.

وقالت تشان إن الشركة التي تتخذ من العاصمة الفنلندية، هلسنكي مقراً لها والتي لم يتجاوز عمرها العام، تملك تجربة قيمة وعلاقات مع مشغلي خدمات الإنترنت اللاسلكي حول العالم، وخاصة في الأسواق الناشئة.

وتأتي عملية استحواذ فيسبوك على بريتي، في إطار جهودها لإنجاز مهمة توفير الاتصال بالإنترنت للمستخدمين في المناطق النائية من العالم.

وكانت "فيسبوك" قد أطلقت في شهر أغسطس من العام الماضي مبادرة Internet.org التي تهدف إلى استخدام الطائرات من دون طيار، والأقمار الصناعية، وأشعة الليزر لجعل الوصول إلى الإنترنت متاحاً بأسعار معقولة.