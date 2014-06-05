إنستغرام يضيف 10 خصائص جديدة لتعديل الصور

أعلن تطبيق إنستغرام التابع لفيسبوك عن عشر خصائص جديدة، ستتم إضافتها إلى أدوات التعديل على الصور، كالإضاءة والتشبع والانعكاس، وغيرها من الخيارات التي لم تستثنِ الفلاتر.

وتتيح إحدى الخاصيات عند اختيار أحد الفلاتر، إمكانية ضبط شدة التأثير، وللقيام بذلك يتعين على المستخدم النقر مرة ثانية على الفلتر المرغوب.

وقال بيتر دنغ، مدير منتج في إنستغرام "جميعنا في إنستغرام مهووسون بالصور، لكننا نحاول سد الفجوات بيننا وبين بقية العالم".

وأضاف، "إن إنستغرام يوفر الأدوات التي لم تكن متاحة في السابق ويقدمها للجميع مجاناً".

ويُتوقع أن تتوفر الخصائص الجديدة على نظامي "آي أو إس" وأندرويد ، ابتداء من يوم الثلاثاء، أي عندما تتاح تحديثات التطبيق على الـ"آب ستور" والـ"غوغل بلاي ستور".