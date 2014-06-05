روبوت يقرأ مشاعر البشر بسعر دون ألفي دولار

كشفت شركة سوفت بانك اليابانية، اليوم الخميس، عن روبوت يُدعى بيبر، قالت إنه قادر على قراءة مشاعر البشر، وسيُطرح للبيع خلال شهر فبراير القادم مقابل 1.930 دولارًا فقط.

ويستخدم بيبر محركًا عاطفيًا، بالإضافة إلى نظام سحابي للذكاء الصناعي يسمح له بتحليل الإيماءات والتعابير، فضلا عن نبرات الصوت.

وتقول الشركة إن بإمكان البشر التواصل معه، حيث يمكّنه ذلك من أداء مهام متعددة، تماما كما يفعلون مع أصدقائهم وعائلتهم.

وقال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بانك، في مؤتمر صحافي: "يُوصف بعض الناس بأنهم روبوتات عندما تنقصهم المشاعر والقلب". وأضاف "لأول مرة في التاريخ البشري، أعطينا روبوتًا قلباً ومشاعرَ".

وتعتزم الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات والإنترنت، توظيف نماذج أولية من روبوتها في متجرين من متاجرها في اليابان، غدًا الجمعة، ما يفسح المجال للزبائن بالتفاعل مع روبوت ذي مشاعر.

وذكرت الشركة أنها تخطط لنشر المزيد من بيبر في متاجرها المنتشرة في اليابان ، والتي تعد أكبر سوق للروبوتات في العالم.

ووفقًا لبعض التقديرات، بلغت القيمة الإجمالية لسوق الروبوتات في عام 2012 حوالي 8.4 مليار دولار، ومع التزايد السريع لعدد المسنين في اليابان، وإلى جانب انخفاض معدل المواليد، يُتوقع أن يزيد الطلب على الروبوتات في المستقبل.

وطورت شركة سوفت بانك، الروبوت بالتعاون مع الشركة الفرنسية، الدبران روبوتكس Aldebaran Robotics التي استحوذت على الحصة العظمى من السوق عام 2012.