"سامسونغ" تتحرر من قبضة "غوغل"!

بدأت مجموعة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تستقل عن العملاق "غوغل"، حيث عرضت هاتفا ذكياً يعمل بنظام تشغيل من صنعها تأمل أن يكسب حصصاً كبيرة من هذه السوق المزدهرة. ويختلف "سامسونغ زد" العامل بنظام "تايزن" عن غالبية أجهزة "سامسونغ" التي تستخدم نظام "أندرويد" من "غوغل".

وقد قدم أول مصنع عالمي للهواتف الذكية منتجه الجديد خلال مؤتمر المطورين العالمي الذي يعقد حتى الجمعة في سان فرانسيسكو والذي نظمت "أبل" خلاله عرضاً كبيراً لبرمجيات ووظائف جديدة. وأوضحت "سامسونغ" أن "تايزن" هو بمثابة منصة لا تشمل هواتفها الذكية فحسب، بل أيضاً سلسلة من الأجهزة الموصولة التي من المفترض أن تربط ببعضها في المستقبل، من الأجهزة المنزلية إلى الأقفال مرورا بالساعات.

وعرضت المجموعة الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى الهاتف الذكي، أجهزة تصوير "تايزن - أندرويد" ونموذجاً من تلفاز يوصل بمحتويات رقمية من خلال "تايزن".

وحضر العرض نحو ألف مطور برمجيات. وأوضح جونغ-ديوك تشوي نائب الرئيس التنفيذي ـ "سامسونغ" أن "الهدف من هذا المشروع هو تطوير خدمات تشمل جميع المنتجات الموصولة".

وقد تعاونت "سامسونغ" مع المصنع الأميركي "انتل" لتطوير منصة "تايزن" المستخدمة حالياً في ساعة "غير 2" الذكية التي أطلقتها المجموعة في فبراير.