"غوغل" تضيف صورا بانورامية لملاعب كأس العالم 2014

أضافت شركة "غوغل" اليوم، استعدادا لبطولة كأس العالم 2014 التي تنطلق الأسبوع القادم في البرازيل، مجموعة من الصور للملاعب التي ستشهد مباريات البطولة، إلى خدمة التجول الافتراضي Street View.

وقامت الشركة بإضافة صور بانورامية بزاوية 360 درجة لـ 12 ملعبا ستجري فيها مباريات كأس العالم 2014، كما سيكون بمقدور المستخدمين التجول ضمن العديد من المعالم السياحية الخاصة، مثل الشوارع البرازيلية الملونة.

وبالنسبة لمن سيحضر فعاليات كأس العالم 2014 فعلا، قامت غوغل بإضافة عدد من المزايا إلى خدمة الخرائط التابعة لها "غوغل مابس"، مثل بيانات التنقل ضمن المدن الـ 12 التي ستستقبل الزوار.

وأضافت الشركة خرائط داخلية لأكثر من 100 مكان على طول البرازيل، بما في ذلك، المطارات، ومراكز التسوق، وداخل الملاعب التي ستجري ضمنها المباريات.