آبل تضيف تحديد المواقع داخل المباني في نظام iOS 8

تعمل شركة آبل على إضافة مزايا جديدة لإطار العمل البرمجي CoreLocatio في نظام iOS 8 من شأنها مساعدة مطوري التطبيقات في الحصول على بيانات دقيقة لتحديد المواقع داخل الأبنية اعتماداً على حساسات الأجهزة المحمولة العاملة بنظام iOS. كما تتيح الشركة للأماكن الراغبة في المشاركة بذلك تقديم طلبات للمساعدة في تمكين تقنية تحديد المواقع الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن إطار العمل البرمجي CoreLocation يعتمد حتى الوقت الراهن مزيجاً من تقنية الخلوي ونظام تحديد المواقع و"الواي فاي" لتزويد المطورين بالمعلومات حول مكان المستخدمين. ويمكن لتلك التقنيات أن تحدد الأماكن في مدينة ما وتلك القريبة جداً من المباني أو بداخلها في بعض الأحيان، إلا أنها غير كافية لتحديد الأماكن داخل المباني بشكل دقيق أو مزايا مثل الملاحة الداخلية أي رصد حركة المستخدم بدقة داخل المباني.

وتأتي المزايا الجديدة لواجهة التطبيقات البرمجية CoreLocation API التي تقدمها شركة آبل مع iOS 8 لتمكن المطورين من الاستفادة من معالج M7 الخاص بأجهزة آيفون وحساسات الحركة للحصول على تحديد دقيق للموقع داخل المباني، وإمكانية الملاحة الداخلية، والحصول على أرقام الطوابق داخل المباني أيضاً.

ومع نظام iOS 8 ستواصل آبل استخدامها لتقنيات الخلوي ونظام تحديد المواقع والواي فاي لتوصل المستخدم إلى المكان، إلا أنه عندما يصل إلى مكان تم تمكين آلية تحديد المواقع الداخلية فيه، فإنها ستقوم بالبحث عبر شبكة "واي فاي" وتعتمد على حساسات الجهاز مثل شريحة M7 وتقدم معلومات دقيقة للمكان الذي يتواجد فيه المستخدم ومدى السرعة التي يتحرك بها عبر طوابق المبنى.

وتجدر الإشارة إلى أنه وعندما يتم تفعيل خاصية تحديد المواقع الداخلية فإن آبل تقوم بإيقاف شريحة تحديد المواقع في الجهاز من أجل ادخار الطاقة. وتتطلب هذه الميزة وجود شبكة "واي فاي" وجهاز غير مقفل وتعتمد على بيانات الترددات الراديوية في الأماكن بالإضافة إلى حساسات الجهاز.

وتعمل آبل على إتاحة كافة البيانات للمطورين من خلال نفس واجهة التطبيق البرمجية CoreLocation API، وستبدأ التطبيقات التي تقوم حالياً بطلب أفضل دقة للمكان بملاحظة آلية تحديد أفضل للأماكن. ويضيف نظام iOS 8 أيضاً القدرة على عرض رقم الطابق من قبل واجهة التطبيق البرمجية CoreLocation API. ويمكن توضيح ذلك عن طريق تصور تطبيق ما يتيح للمستخدم إمكانية طلب مشروب معين في مكان معين وتسهيل الأمر على العاملين لتحديد مكانه والوصول إليه بدقة متناهية، حتى وإن كان يتحرك خلال ذات المكان أو عبر طوابق متعددة داخل المبنى.

وتأمل شركة آبل بأن تعمل مزايا تحديد المواقع داخل المباني على تعزيز تقنية iBeacon Bluetooth LE والتي تبنتها المتاجر وأماكن إقامة الفعاليات وآخرون منذ الإعلان عنها مع نظام iOS 7. ويعمل المطورون كذلك على توفير تجربة ملاحة داخلية فريدة من الممكن أن تستفيد من تقنية iBeacons لتعزيز التجربة. وعلى سبيل المثال، تطبيق الملاحة الداخلية يمكن أن يرشد المستخدمين إلى تحديد جهة ما في مكان ما مثل المعارض والمتاحف.

وقد تم تفعيل خصائص تحديد الأماكن داخل ثلاثة مباني في الوقت الراهن بما فيها أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو، ومركز Westfield San Francisco Centre ومطار مينيتا سان خوسيه الدولي. وتتوقع آبل أن تضيف العديد من الأماكن في الأشهر القادمة في وقت يسجل فيه الكثير من أصحاب المرافق لتفعيل هذه التقنية. ويمكن للأماكن الراغبة في تفعيل تقنية تحديد المواقع الداخلية التسجيل عبر قنوات مطوري نظام تشغيل iOS والحصول على المساعدة لإنجاز العملية.