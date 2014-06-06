غوغل تتيح فرصة استشعار العالم بشكل ثلاثي الأبعاد

كشفت شركة "غوغل" الخميس عن حاسب لوحي قادر على استشعار البيئة المحيطة بشكل ثلاثي الأبعاد ويأتي في إطار مشروع "بروجكت تانجو" Project Tango التابع لها، والذي كشفت عنه في شهر فبراير الماضي.

ويأتي الحاسب اللوحي الجديد بمواصفات قوية، مقارنة بالحاسبات اللوحية الأخرى المتوفرة حاليًا، وهو مخصص للمطورين فقط.

ويقدم الجهاز الذي يأتي بشاشة قياس 7 بوصة، 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وكاميرا خلفية بدقة 4 ميجابايت تعمل بتقنية مشابهة لتقنية "ألترابكسل" UltraPixel الخاصة بشركة "إتش تي سي".

وقالت "غوغل" إن عتاد حاسبها الذي سيتوفر للمطورين بسعر 1,024 دولارا، قد جرى إنتاجه بالتعاون مع شركة "إنفيديا"، لذا فهو يعمل بمعالج "تيجرا كيه 1" Tegra K1 الجديد الذي يقدم تجربة رسوميات قوية.

ويدعم الجهاز، الذي يملك كاميرا أمامية بزاوية رؤية تبلغ 120 درجة، وأخرى خلفية مخصصة لتتبع الحركة، شبكات الاتصال اللاسلكية "واي فاي"، بالإضافة إلى تقنية "بلوتوث منخفض الطاقة" BTLE.

ويعد "بروجكت تانجو"، الذي يعمل على تطويره قسم "التقنيات والمشاريع المتطورة"Advanced Technology and Project لدى "غوغل"، منصة للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" مصممة لاستخدام المستشعرات في تتبع الحركة ثم بناء خريطة بصرية للبيئة المحيطة عن طريق مسح ثلاثي الأبعاد.