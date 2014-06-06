حصة غوغل تتراجع في إعلانات الموبايل الأميركية

أشارت نتائج دراسة حديثة أجرتها شركة eMarketer إلى أن إجمالي إعلانات الموبايل في الولايات المتحدة الأميركية سيصل إلى 17.73 مليار دولار في العام الحالي 2014، أي ما يعادل 9.02 مليار دولار، وسط تراجع ملحوظ لحصة شركة غوغل في هذا القطاع.

وبحلول العام 2018، سيصل الإنفاق الإعلاني عبر محركات البحث عبر أجهزة الموبايل إلى 28.41 مليار دولار، أي 85.9% من سوق إعلانات البحث الرقمي في أميركا.

ويتضمن تعريف شركة eMarketer لإعلانات البحث عبر الموبايل كلاً من الإعلانات المدفوعة المقدمة من محركات البحث، وتطبيقات البحث وبوابات شركات الاتصالات لكافة أجهزة الموبايل، بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقالت كاثي بويل، محلل أول لقطاع الموبايل في شركة eMarketer: "بالرغم من أن البحث عبر متصفحات الإنترنت هو اتجاه شائع بين مستخدمي أجهزة الموبايل، فمحركات البحث ليست بالضرورة المكان الأول الذي يلجأ إليه مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية".

وأضافت: "النمو الكبير في تطوير تطبيقات الموبايل واستخدامها يعني أن لدى مستخدمي الموبايل بدائل إضافية وأكثر اختصاصاً للعثور على المعلومات".

وأشارت الدراسة إلى أن غوغل استحوذت على 82.8% من سوق البحث عبر الموبايل الذي بلغ 2.24 مليار دولار في 2012، وفي الوقت الذي واصلت عائدات غوغل من البحث عبر الموبايل في النمو، لجأ لاعبون آخرون إلى تعزيز جهودهم ليصبحوا البوابات الأساسية للوصول إلى المعلومات عبر أجهزة الموبايل.

وفي الوقت الذي ما تزال غوغل تسيطر على عمليات البحث باستخدام متصفحات الإنترنت على الأجهزة المحمولة، إلا أن تطبيقات بحث متخصصة تحظى أيضاً بظهور أكبر، وهذا ما أدى بحصة غوغل إلى الانخفاض لتصبح 68.5% في عام 2013. وتتوقع شركة الأبحاث أن تنخفض حصة غوغل من جديد في عام 2014 لتبلغ 65.7%.