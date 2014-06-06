فودافون في اعتراف خطير: دول تراقب اتصالات الزبائن

كشفت المجموعة البريطانية العملاقة للاتصالات "فودافون" في تقرير لا سابق له الجمعة كيف تتمكن بعض الحكومات من الدخول إلى شبكتها لمراقبة اتصالات زبائنها.

وهي المرة الأولى التي تنشر فيها المجموعة تقريرا عن علاقاتها مع سلطات 29 بلدا تتمتع بحضور فيها.

وقالت فودافون إنه "في عدد قليل من الدول يأمر القانون بأن تملك وكالات أو سلطات محددة إمكانية الوصول مباشرة الى شبكة مشغلة"، بدون أن يذكر هذه الدول.

وأضافت "في بعض هذه الدول يمكن للحكومات الوصول بشكل دائم إلى اتصالات الزبائن عن طريق وسائلها الخاصة".

لكن في معظم الدول، ينبغي على السلطات أن تطلب مساعدة الشركة المشغلة أولا التي تحتفظ بالسلطة الكاملة على شبكتها.

وتؤكد المجموعة أنها مجبرة على الالتزام بقوانين الدول التي تتمركز فيها وألا يتم سحب ترخيصها أو يتعرض موظفوها لملاحقات جزائية.

وقالت المجموعة "علينا بالتالي تحقيق توازن بين مسؤولياتنا واحترام حق زبائننا في الحياة الخاصة وواجبنا القانوني في تلبية الطلبات القانونية للبلاد، وكذلك واجبنا في حماية موظفينا".

وفودافون هي ثاني مجموعة لتشغيل الهواتف النقالة في العالم وتملك ايضا شبكات للألياف البصرية الموروثة من شركة كيبل اند وايرلس وورلدوايد التي قامت بشرائها في 2012.

