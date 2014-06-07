ساعات آبل الذكية تغزو السوق في أكتوبر

يبدو أن شركة آبل ستستعد خلال أكتوبر المقبل لبيع أول ساعة ذكية، ومن المتوقع أن تنتج من 3 إلى 5 آلاف ساعة شهرياً، بحسب ما نقلت صحيفة "نيكي" اليابانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على صناعتها أن اللمسات الأخيرة مازالت توضع على مواصفات تلك الساعات، التي من المرجح أن تتضمن أجهزة استشعار تجمع بيانات صحية ابتداءً من مستوى السكر في الدم وحجم استهلاك السعرات الحرارية إلى النشاط خلال النوم.

وتوقعت العديد من الأوساط منذ فترة طويلة أن تكشف آبل عن نوع من الساعات الذكية في أعقاب إطلاق شركة سامسونغ إلكترونيكس ساعات جالاكسي جير. وتأمل وول ستريت في أن ترى منتج آبل الجديد هذا العام ليدفع سعر سهم الشركة في البورصة ولتنهي فترة جفاف استمرت 5 سنوات لأدوات رائدة. وكان المدير التنفيذي تيم كوك قد وعد بإنتاج "فئات إنتاج جديدة" في 2014.