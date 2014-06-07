غوغل ضد الإعلانات الجنسية على منصة التدوين "بلوغر"

أعلنت خدمة الإعلانات "آد وردز" AdWords التابعة لشركة غوغل أنها لن تقبل بعد الآن أي إعلان يحتوي على محتوى جنسي، وهي خطوة لمكافحة الإباحية على الإنترنت.

وبعثت خدمة "آد وردز" رسالة إلكترونية إلى المعلنين تذكرهم بقرارها السابق بتغيير سياستها التي أصبحت تكافح الإعلانات الجنسية، وأنها في غضون الأسابيع القليلة القادمة ستتوقف عن قبول أي إعلان يحتوي على محتوى إباحي.

وكانت شركة غوغل قد قررت الصيف الماضي حذف المدونات الإباحية الموجودة على منصة التدوين التابعة لها بلوغر Blogger، والتي يسعى أصحابها إلى التكسب من وراء الإعلانات الجنسية.

وفي حين رأى البعض أنه ما كان على غوغل حذف مثل هذه المدونات لأن "الجنس حرية تعبير" ولأن "الجنس شرعي في الولايات المتحدة"، قال المتحدث باسم الشركة إنها ستُحدِّث سياسة المحتوى الخاصة بها، وذلك لمكافحة التكسب من وراء المحتوى الخاص بالكبار على خدمة "بلوغر"، كما أنها ستقوم بإزالة المدونات التي تعرض إعلانات خاصة بمواقع الكبار.

وتستهدف غوغل من خلال هذه الخطوة المدونات الموجودة على خدمة "بلوغر"، تحديدًا، والتي تستغل المنصة للإعلانات الجنسية.