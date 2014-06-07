مغرّد يمازح "سي آي إيه" على تويتر: أنا إرهابي!

انتهز أحد المغردين فرصة قيام وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه"، بإنشاء حساب على تويتر، أمس، ليحظى بظهور كبير. وقام المغرد theIastgoodbye بالرد على التغريدة الثانية الذي نشرها الحساب الرسمي لوكالة الاستخبارات الأميركية على تويتر يوم أمس، كتب فيها "أنا إرهابي".

وفي الوقت الذي يرى البعض أن مثل هذه التغريدات يتم التعامل معها على أنها من قبيل المزاح والدعابة، إلا أنه وفي شهر أبريل الماضي تم اعتقال مراهقة في هولندا لقيامها بمخاطبة شركة الطيران "أميركان أيرلاينز" عبر تويتر مدعية أنها إرهابية.

يُذكر أن وكالة الاستخبارات الأميركية قامت بالانضمام إلى تويتر يوم أمس الجمعة وحظيت بأكثر من 239 ألف متابع.